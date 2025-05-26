Кличко задоволений темпами будівництва метро на Виноградар, очікує відкриття у 2027 році

Міський голова Києва Віталій Кличко прогнозує, що дві нові станції метро у Києві з'являться у 2027 році, як це передбачено контрактом з підрядником. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Київ".

Будівництво станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" (зараз - "Варшавська") у Києві почалося ще 2019 року. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року.

Організація "Київметробуд" (раніше державна, зараз - приватна) мала договір з містом на будівництво метро і не виконала свої зобов'язання, тому контракт довелося розірвати.

Контракт на будівництво станцій переуклали, обравши іншого підрядника.

"Компанія Автострада взяла на себе зобов'язання, і я можу сказати відверто, що задоволений темпами, які зараз взяті. Я сподіваюсь, що форс-мажорних обставин у нас не буде і протягом двох років мешканці Виноградаря зможуть відчути привілеї користуватись Київським метрополітеном. Тобто метро на Виноградар, станції "Мостицька" та "Правди" ми плануємо відкрити протягом двох років", - сказав Кличко.

У контракті між Київським метрополітеном і Автострадою прописаний строк виконання будівельних робіт 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість - 13,785 млрд грн.

Власник Автостради Максим Шкіль в серпні 2024 року казав, що не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році, бо сумнівається у виділенні такої великої суми під час війни.