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АНАЛІТИКА

МОЗ: національний каталог ліків буде сформований через місяць

16:47 23.05.2025 |

Україна

 

Уже в червні в Україні має завершитися формування Національного каталогу цін на лікарські засоби, який, як очікується, стане ключовим інструментом контролю за ціноутворенням у фармацевтичній сфері, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов у своєму інтерв'ю виданню The Pharma Media.

"Перший етап формування Нацкаталогу вже розпочався, він вже наповнюється й на сьогодні в ньому нараховується майже 400 лікарських засобів. У разі відсутності форс-мажорів повністю Національний каталог цін буде сформований у червні, тобто наприкінці червня - в липні буде оприлюднена його фінальна версія", - розповів посадовець.

За словами Адаманова, мета Нацкаталогу - забезпечити прозорість і об'єктивність вартості лікарських засобів для всіх учасників ринку. Це стосується як пацієнтів і лікарів, так і аптек і постачальників. Новий реєстр міститиме референтні ціни, які використовуватимуться як базові під час державних закупівель, а також для формування роздрібних націнок.

"Зовнішнє реферування цін - це якраз той підхід, який використовується багатьма країнами, щоб зрозуміти адекватність ціни, порівнявши її з сусідніми державами. Також ми використовуємо такий інструмент як національний каталог цін. Наші громадяни в будь-якому випадку знатимуть, скільки той чи інший лікарський засіб коштує, завжди зможуть перевірити, чи дійсно ціна, яку їм пропонують в аптеці, є адекватною", - наголосив Адаманов.

МОЗ очікує, що позитивні зміни від запуску каталогу першими відчують пацієнти, які потребують рецептурних ліків. Саме на ці категорії препаратів буде впроваджено жорсткіші механізми регулювання, аби обмежити спекулятивне зростання цін і зменшити тиск на гаманці громадян. Зокрема, пропонується повністю заборонити закладання в ціну на рецептурні препарати маркетингових витрат.

"Ми відобразили в проєкті постанови, який пішов на громадське обговорення, що рецептурка не може маркетуватися, це абсолютно неприйнятно", - підкреслив заступник міністра.

З 1 березня, на виконання рішення РНБО та Офісу президента України, для підвищення доступності ліків для українців було запроваджено граничні аптечні та дистриб'юторські націнки на препарати, а також заборонено обов'язкове стягнення маркетингових платежів, які додавалися до кінцевої ціни ліків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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