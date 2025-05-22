Фінансові новини
- |
- 22.05.25
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва
23:36 21.05.2025 |
Протягом року реформа системи розміщення МАФів пошириться на усі райони столиці. Право орендувати землю комунальної власності для розташування малих архітектурних форм надаватиметься на відкритих конкурсах у системі Prozorro. Продажі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з підприємцями - переможцями електронних аукціонів у Печерському районі.
"Зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі, які отримали право орендувати локації на території комунальної власності міста. Йдеться про перші 12 договорів оренди (на 5 років) - щодо об'єктів у Печерському районі. Готується наступний етап аукціонів - в Оболонському районі. А протягом року реформа має охопити всі райони Києва", - повідомив Віталій Кличко.
За словами мера, система відкритої оренди комунальних локацій через Prozorro. Продажі, яку впроваджує столиця, покликана забезпечити чесну конкуренцію, зручні умови для розвитку бізнесу та збільшення надходжень до міського бюджету. А також допомогти впорядкувати міське середовище.
"Через відкриті аукціони підприємці отримують можливість легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати, платіжні термінали самообслуговування. Найвища місячна вартість оренди зафіксована по локації на вул. Бастіонній - 203 000 грн без ПДВ", - підкреслив Кличко.
Він зазначив, що тимчасові споруди мають відповідати затвердженим архетипам, що розроблені з урахуванням вимог до сучасного зовнішнього вигляду, безпеки і впорядкованості міського простору.
Раніше повідомлялося, що міська влада Києва наводить порядок з МАФами: прибирає незаконні споруди та облаштовує на цих місцях зелені зони. Наразі роботи завершуються у Печерському та Оболонському районах, а до кінця року незаконні споруди мають прибрати ще у 4 районах столиці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва
|Сервіс мультишерингу документів з'явиться у «Дія» з 1 червня
|Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|США хочуть сплачувати $1 тис мігрантам з України за «самодепортацію» на батьківщину – ЗМІ
|Єленський: після отримання томосу до ПЦУ перейшли понад 1900 громад
Бізнес
|Китай почав збірку космічного суперкомп'ютера
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто