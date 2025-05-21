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АНАЛІТИКА

Міноборони розпочинає спецпрограму підготовки фахівців служб супроводу у медзакладах

17:01 21.05.2025 |

Україна

 

Міністерство оборони України розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців служб супроводу у медичних закладах.

Як зазначили у Міноборони, після проходження цієї програми навчання з підтримки та допомоги нові фахівці працюватимуть у медзакладах системи оборонного відомства.

Про це під час координаційної наради в Офісі президента України повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Кутков.

Військовослужбовців навчатимуть посиленій психологічній підтримці та особливостям соціальної допомоги пораненим. Зараз триває набір майбутніх фахівців на перший курс за оновленою програмою навчання.

"Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію або захворіли під час виконання бойових завдань, потребують особливої підтримки та допомоги. Це пов'язано із тимчасовими фізичними обмеженнями та психологічним виснаженням", - зазначив Кутков.

Тому, за його словами, у медзакладах будуть працювати ті військові, які успішно пройдуть курси з фокусом на особливостях спілкування з пораненими військовослужбовцями та наданні їм соціальної підтримки під час лікування.

На першому етапі працівники служб супроводу працюватимуть у медичних закладах у 24 містах України.

До навчання та подальшої роботи працівниками служб супроводу запрошуються чинні військовослужбовці, ветерани війни, зокрема з інвалідністю. Їх завдання - надавати військовим та членам їхніх сімей супровідну допомогу та консультації з правових, соціально-побутових та медичних питань. Працівники служб супроводу підтримують постійний зв'язок між військовими, їхніми родинами, медзакладами, соціальними службами, громадськими організаціями та органами влади.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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