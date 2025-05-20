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Єленський: після отримання томосу до ПЦУ перейшли понад 1900 громад
14:22 20.05.2025 |
На сьогодні в Україні залишається понад 10 тисяч громад Укранської православної церкви (Московського патріархату), повідомив Радіо Свобода голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
Він уточнив, що в це число входять і громади у тимчасово окупованих регіонах. На підконтрольній території України їх близько 8 тисяч - майже стільки, як і громад ПЦУ.
«Загалом від часу отримання Томосу (визнання єдиної помісної автокефальної Православної церкви України в 2019 році - ред.) понад 1900 громад перейшли в ПЦУ», - повідомив Єленський.
За його даними, найбільше релігійних громад перейшло у Волинській, Київській і Хмельницькій областях. «Складна ситуація» спостерігається в Дніпропетровській області, де небагато переходів, у також на Одещині, Донеччині та Херсонщині.
«Але ж зрозуміло. Бо там, де ведуться активні бойові дії, не до переходів», - прокоментував Єленський.
У серпні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 3894-ІХ «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Президент Зеленський його підписав. Цей документ одразу ж назвали «законом про заборону Російської православної церкви в Україні».
Народні депутати повідомляли, що через дев'ять місяців Українська православна церква (Московського патріархату), яка пов'язана з Російською православною церквою, буде заборонена. Термін для добровільного виходу громад із УПЦ (МП) збігає 20 травня.
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