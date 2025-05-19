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У «Резерв+» видано понад 333 тисяч відстрочок від мобілізації – Міноборони
12:02 19.05.2025 |
У застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов'язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час конференції DOU Day.
За її словами, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.
"Станом на сьогодні через "Резерв+" оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками", - зазначила Черногоренко.
В осени минулого року відстрочки у "Резерв+" запустили для трьох категорій: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Щоб подати запит на відстрочку в застосунку, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, обрати "Подати запит на відстрочку" та вказати свою категорію. Після цього результат має надійти у вигляді сповіщення.
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