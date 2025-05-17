Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін зробив е-посвідчення основним документом для підтвердження статусу ветерана. Паперовий документ видаватимуть на вимогу

23:02 16.05.2025 |

Україна

 

Кабінет Міністрів офіційно визнав електронне посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

З оцінками міністерства, це дозволить покращити надання адміністративних послуг для ветеранів, пришвидшити для них доступ до соціальних гарантій та зменшити час на перевірку статусу.

"Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо - за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - додали у міністерстві.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабміну №302 від 12 травня 1994 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4983
  0,0274
 0,07
EUR
 1
 46,4490
  0,0659
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес