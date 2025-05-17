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Кабмін зробив е-посвідчення основним документом для підтвердження статусу ветерана. Паперовий документ видаватимуть на вимогу
23:02 16.05.2025 |
Кабінет Міністрів офіційно визнав електронне посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
З оцінками міністерства, це дозволить покращити надання адміністративних послуг для ветеранів, пришвидшити для них доступ до соціальних гарантій та зменшити час на перевірку статусу.
"Паперове посвідчення відтепер оформлюється окремо - за бажанням особи (або її представника) шляхом подання заяви у довільній формі, фотокартки та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - додали у міністерстві.
Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабміну №302 від 12 травня 1994 року.
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