Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На шляху до вступу в ЄС: Україна виконала майже 90% зобов’язань у сфері охорони здоров’я, – Ляшко

09:25 12.05.2025 |

Україна

 

Україна вже виконала 88% зобов'язань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері охорони здоров'я.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Попри повномасштабну війну, ми не просто не зупинилися - ми прискорили темп. Саме охорона здоров'я стала першою сферою, де Україна ініціювала прискорену інтеграцію - отримавши доступ до ключових систем ЄС ще на етапі кандидатства. Ми чітко визначили чотири пріоритети для глибшої інтеграції: лікарські засоби, клінічні випробування, біоциди та косметична продукція", - розповів Ляшко.

За його словами, сьогодні Україна вже є учасником ключових європейських форматів, а Мінздоров'я та Держлікслужба включені до робочих груп EMA (European Medicines Agency, Європейське агентство з лікарських засобів, - ред.) з належної виробничої та клінічної практики, фармаконагляду та контролю якості.

Україна також приєдналася до Договору про спільні закупівлі медичних засобів.

"Паралельно триває масштабна цифровізація: ми розвиваємо eHealth, телемедицину, впроваджуємо європейські стандарти зберігання та обміну медичними даними", - додав Ляшко.

На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 10 засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив, що Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Також повідомялося, що Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках виконання проєкту в сфері охорони здоров'я "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Перед тим стало відомо, що Україна приєдналася до договору Європейського Союзу про спільні медзакупівлі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5470
  0,0357
 0,09
EUR
 1
 46,7528
  0,1342
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес