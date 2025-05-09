Фінансові новини
- |
- 09.05.25
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінсоцполітики запустило калькулятор субсидії на оренду житла для переселенців
18:07 09.05.2025 |
Міністерство соціальної політики у співпраці з платформою ЛУН запустили калькулятор для самостійного розрахунку орієнтовного розміру субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що розрахувавши розмір фінансової допомоги від держави за допомогою онлайн-калькулятора, сім'я може зорієнтуватись, яку суму оренди покриє держава і яку треба буде сплатити самостійно.
У Мінсоцполітики пояснили, що інтерфейс інструменту зрозумілий: користувач вводить базову інформацію - місто, площу квартири, склад родини, рівень доходу - й отримує попередній розрахунок.
Для прикладу: молоде подружжя з сукупним доходом в 17 000 грн проживає у Дніпрі та на підставі договору сплачує фактичну орендну плату за однокімнатну квартиру в розмірі 9 500 грн на місяць.
Сімʼя може отримувати субсидію на оренду житла в розмірі 5097,88 грн. Тобто фактично родина з власної кишені сплачуватиме лише 4402,12 грн.
Сервіс доступний за посиланням.
Важливо, що використання сервісу не гарантує призначення субсидії на оренду. Адже право на її призначення визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.
Як нагадали у Мінсоцполітики, субсидія на оренду житла стала доступнішою. Зокрема, кожні пів року після її призначення, якщо родина і надалі має право на отримання допомоги, вона продовжуватиметься автоматично ще на шість місяців.
Також суттєво збільшено розмір виплат і передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню
|Кая Каллас сподівається на рішення трибуналу щодо агресії РФ у 2026 році
|Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі наступного тижня - глава МЗС Люксембургу
|Бельгія пропонує створити «коаліцію охочих» для утримання активів РФ замороженими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Мінсоцполітики запустило калькулятор субсидії на оренду житла для переселенців
|На порталі «Дія» знову з'явилася послуга зміни місця проживання
|Реєстр збитків для України вже отримав понад 27,5 тис. заяв
|У Резерв+ оновлення: Автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн
|В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії
|Понад 9000 українців цього року отримали ваучери на навчання за новою професією. Більшість – старше 45 років
Бізнес
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами
|OpenAI планує зменшити частку доходів, яку передає Microsoft, до 2030 року
|Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
|Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році