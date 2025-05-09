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АНАЛІТИКА

Мінсоцполітики запустило калькулятор субсидії на оренду житла для переселенців

18:07 09.05.2025 |

Україна

 

Міністерство соціальної політики у співпраці з платформою ЛУН запустили калькулятор для самостійного розрахунку орієнтовного розміру субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що розрахувавши розмір фінансової допомоги від держави за допомогою онлайн-калькулятора, сім'я може зорієнтуватись, яку суму оренди покриє держава і яку треба буде сплатити самостійно.

У Мінсоцполітики пояснили, що інтерфейс інструменту зрозумілий: користувач вводить базову інформацію - місто, площу квартири, склад родини, рівень доходу - й отримує попередній розрахунок.

Для прикладу: молоде подружжя з сукупним доходом в 17 000 грн проживає у Дніпрі та на підставі договору сплачує фактичну орендну плату за однокімнатну квартиру в розмірі 9 500 грн на місяць.

Сімʼя може отримувати субсидію на оренду житла в розмірі 5097,88 грн. Тобто фактично родина з власної кишені сплачуватиме лише 4402,12 грн.

Сервіс доступний за посиланням.

Важливо, що використання сервісу не гарантує призначення субсидії на оренду. Адже право на її призначення визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації.

Як нагадали у Мінсоцполітики, субсидія на оренду житла стала доступнішою. Зокрема, кожні пів року після її призначення, якщо родина і надалі має право на отримання допомоги, вона продовжуватиметься автоматично ще на шість місяців.

Також суттєво збільшено розмір виплат і передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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