На порталі «Дія» знову з'явилася послуга зміни місця проживання

На порталі "Дія" відновили послугу зміни місця проживання та послугу зняття з місця проживання.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Відновили одразу дві послуги на порталі "Дія" - вони стали ще зручнішими та ефективнішими. Змінюйте місце проживання в "Дії" без паперів та походів у ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг, - ред.). Щоб скористатися послугою на порталі, потрібно лише кілька хвилин. Сервіс працює автоматично, якщо ви реєструєтесь у своє житло або житло одноосібного власника", - зазначив Федоров.

Окрім того, знову доступне зняття з місця проживання.

"Ця послуга буде особливо актуальною для студентів, які зараз випускаються і з'їжджають із гуртожитку. Під час сесії та завершення навчального року немає часу для поїздок у держустанови - тож скористайтеся послугою онлайн з "Дією", - повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" відновили можливість подавати податкові декларації та оновили її форму.

Нагадаємо, вранці 26 квітня, стався масштабний збій у роботі українських діджитал-сервісів. Це сталося внаслідок технічних оновлень одного з великих дата-центрів країни. У результаті збою були проблеми в роботі сервісів "Дія", "Нова пошта", а також застосунків низки банків.