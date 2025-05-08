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Елеонор Рузвельт
У Резерв+ оновлення: Автоматично продовжено відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн
23:59 07.05.2025 |
"Важливе оновлення у Резерв+ .Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Оновлена дата вже має відображатися в Резерв+ у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю", - написала вона у фейсбуці у середу.
Також Черногоренко нагадала про зміни у алгоритмі проходження ВЛК, згідно з постановою уряду №560.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 560. Раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.
Крім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом. Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.
У той же час багатодітні батьки вказують в коментарях, що в їх випадку автоматичне продовження відстрочки ще на 3 місяці після оновлення наразі не відбувається.
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