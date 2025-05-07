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АНАЛІТИКА

У Сумах збудують чотири «підземні школи»

15:59 07.05.2025 |

Україна

 

У Сумах планують збудувати чотири "підземні школи", а в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Сумську область.

Як розповіли в пресслужбі Кабміну, у Сумах він відвідав школу, де будується підземне сховище.

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проєкту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів", - зазначив Шмигаль, додавши, що завершити будівництво мають до початку наступного навчального року.

Він також розповів, що наразі навчання в школі проходить у змішаному форматі.

За матеріалами: Економічна правда
 

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