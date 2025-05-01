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АНАЛІТИКА

Україна може стати світовим центром реконструктивної хірургії — хірург

14:52 01.05.2025 |

Україна

Після завершення війни Україна стане одним з найбільших світових центрів реконструктивної хірургії та лікування мінно-вибухових травм, прогнозує пластичний хірург, засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.

"У 2014 році, коли ми почали оперувати поранених військових, це стало точкою відліку для сучасної реконструктивної хірургії в Україні. А після 2022 року, з початком повномасштабної війни, кількість реконструктивних операцій і нових центрів реконструктивної хірургії в Україні стала безпрецедентною. Я переконаний: після завершення війни Україна стане одним із найсильніших центрів у світі за досвідом роботи з військовими і мінно-вибуховими травмами", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дербак зазначив, що "сьогодні в Україні спостерігається справжній бум розвитку мікрохірургії та реконструктивної хірургії".

"Хоча хотілося б, щоб ці обставини не виникали, для фахових хірургів це час надзвичайного професійного становлення. Адже мінно-вибухові травми непередбачувані, кожен випадок унікальний і потребує максимальної майстерності", - сказав він.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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