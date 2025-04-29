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В Україні започаткували програму для підтримки переселенців
15:53 29.04.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій України розробляє нову комплексну програму, спрямовану на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб та реінтеграцію тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін в Укрінформі під час брифінгу «100 днів нових повноважень Мінрозвитку: внутрішньо переміщені особи та тимчасово окуповані території».
За його словами, програма охоплює всі сфери проблематики внутрішнього переміщення, а її основною частиною є питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Крім житлових питань, програма включає доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.
"Особлива увага в програмі приділяється збереженню локальної ідентичності переселенців з тимчасово окупованих територій", - зазначив урядовець.
Він повідомив, що презентація програми відбудеться після її схвалення Президентом України та всіма залученими стейкхолдерами.
Рябикін також зазначив, що майже 19% території України з 2014 року є тимчасово окупованою, що спричинило переміщення понад 2,8 мільйона людей на підконтрольні території.
Крім того, додав урядовець, наразі існує розбіжність у даних щодо кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні. За реєстрами Міністерства соціальної політики їх налічується 4,6 мільйона, тоді як за даними Міжнародної організації міграції - 3,5 мільйона.
"Тож пріоритетом відомства наразі є встановлення точної кількості переміщених осіб з окупованих територій та визначення їхніх потреб у житлі, соціальній інтеграції та інших сферах, тому Мінрозвитку спільно з Мінсоцполітики та Мінцифри працює над оновленням реєстрів ВПО для формування ефективної державної політики на основі достовірних даних", - підсумував Рябикін.
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