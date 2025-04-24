У травні в «Резерві+» з'являться два нових типи відстрочок

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних «Резерв+» до 8 травня має з'явитися два нових типи відстрочок.

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«До 8 травня ми плануємо запустити два нових типи відстрочок. Перший - для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип - для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років», - сказала Черногоренко.

Вона підкреслила, що тривале стояння в чергах, очікування за зачиненими дверима та тижні очікування розгляду заявки - це вкрай незручно, тому головна мета - перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат, доступний у два кліки.

За її словами, влітку 2025 року у застосунку з'явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%.

«Можна буде подати заяву на сплату штрафу безпосередньо в «Резерв+», отримати постанову, здійснити оплату за наданими реквізитами прямо в застосунку та одразу ж отримати підтвердження про відсутність порушення», - сказала Черногоренко.