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Українці можуть здобути вищу освіту за рахунок ваучерів від служби зайнятості
17:58 23.04.2025 |
В Україні працює державна програма підтримки зайнятості, яка передбачає можливість отримати вищу освіту за рахунок Державної служби зайнятості. Державний ваучер видається одноразово та дає право на навчання за визначеним переліком професій і спеціальностей.
Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".
Вартість ваучеру становить до 30 280 грн: цього досить, щоб покрити більшу частину витрат на навчання. Якщо сума перевищує цей ліміт, різницю можна оплатити самостійно або за підтримки роботодавця.
Щоб скористатися можливістю навчання за ваучером, необхідно звернутися до центру зайнятості або подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості. Після отримання документа вступник обирає освітню програму, після чого, на загальних або пільгових умовах, вступає до вишу.
Скористатися правом на навчання за державним ваучером можуть українці, які вже мають диплом і досвід роботи, але прагнуть опанувати нову професію або змінити кар'єрний шлях.
Програма розрахована на тих, хто має щонайменше 15 років страхового стажу й досяг 45-річного віку, а також на ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і громадян, які постраждали внаслідок війни - через поранення, втрату роботи чи вимушене переміщення.
Ваучер видається лише тим, хто не перебуває на обліку як безробітний, і має освіту не нижче професійно-технічного рівня.
Перший приватний гірничо-металургійного виш "Метінвест Політехніка" також приєднався до національної програми підтримки, і пропонує здобути актуальні технічні спеціальності за ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни та людей із досвідом роботи здобути нову професію або перекваліфікуватися за державний кошт.
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