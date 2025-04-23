Суди винесли майже 1,5 тисяч рішень про відшкодування збитків з РФ. Найбільша сума для фізособи – 328 мільйонів

Із початку повномасштабного вторгнення було винесено щонайменше 1 482 судових рішень щодо відшкодування збитків з РФ . Найбільша сума присудженого відшкодування звичайній людині склала 328 млн грн, а бізнесу - 180 млрд грн.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані судового реєстру.

Зазначається, що українці рік до року частіше звертаються до суду, щоб отримати компенсацію за матеріальні та моральні збитки через війну.

Лише 52 такі рішення по відшкодуваннях було винесено у 2022 році. Уже у 2024 році їх побільшало до 812. Від початку поточного року суди вже встигли винести 213 рішень.

За позовами громадян суд повністю задовольнив 239 позовів та в 39 випадках відмовив. Бізнес, переважно, виграє такі позови: 224 справи задовольнили, відмовили лише тричі.

Цьогоріч суди встигли задовольнити 53 та відмовити у 6 позовах українців. Натомість для бізнесу задовольнили 68 позовів та не відмовили в жодному.

Найбільшу суму відшкодування присудили мешканцю з Харкова - 328 млн грн. Ще по 170 млн грн змогли відсудити громадяни з Запоріжжя.

Серед бізнесу найбільше вдалося відсудити агрокомпанії "Магнат" - 180 млрд грн у першій справі та 67 млрд грн - у другій. Далі йде Алчевський коксохімічний завод з відшкодуванням у 12 млрд грн.

Загалом сума усіх відшкодувань для людей та бізнесу склала 913 млрд грн з 2022 року. Проте навіть це значно менше, ніж прагнув отримати чоловік з Хмельниччини - 999 квадрильйонів грн.

"Судові рішення, які ухвалюють українські суди у справах про відшкодування збитків, завданих збройною агресією Росії, створюють низку викликів - передусім, це проблема їхнього виконання. Росія навряд чи визнає та виконає такі рішення добровільно. Інші держави, найімовірніше, відмовлятимуть у їх примусовому виконанні, посилаючись на юрисдикційні імунітети. А в Україні відсутня достатня кількість російського майна, яке могло б бути використане для реального виконання таких рішень", - визнає адвокат Іван Городиський.

За його словами, все більше рішень ухвалюється, але виконання їх у реальності є малоймовірним. Це становить ризик не лише для індивідуальних очікувань позивачів, але й для довіри суспільства до судової системи в цілому.

Саме тому бізнеси, коли отримують рішення про задоволення свого позову, йдуть до міжнародних судів. Наприклад, "Нафтогазу" вдалося отримати у Паризькому суді дозвіл на примусове виконання рішення щодо відшкодування збитків, завданих незаконним використанням активів компанії у Криму у $5 млрд.