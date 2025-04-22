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АНАЛІТИКА

На будівництві Подільського мосту у Києві з бюджету вкрали щонайменше 153 мільйонів, – СБУ

17:51 22.04.2025 |

Україна

На будівництві Подільського мосту у Києві з бюджету вкрали щонайменше 153 мільйонів, – СБУ

 

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що перебувають у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

Для цього впродовж 2018-2019 років фігуранти майже в шість разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8,8 тис. технологічних сіток.

Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила $110, а фігуранти придбали її по $610 за одиницю.

На будівництві Подільського мосту у Києві з бюджету вкрали щонайменше 153 мільйонів, – СБУ

 

На будівництві Подільського мосту у Києві з бюджету вкрали щонайменше 153 мільйонів, – СБУ

 

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику - вже ексдиректору підрядної компанії - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою.

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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