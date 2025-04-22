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АНАЛІТИКА

В «Дії» можна буде замінити техпаспорт

12:26 22.04.2025 |

Україна

 

Невдовзі на порталі "Дія" з'явиться нова послуга заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Втратили документ? Пошкодили? Змінили персональні дані? Хочете змінити номери? Зовсім скоро все це можна буде зробити без поїздок до сервісного центру МВС - просто в кілька кліків у застосунку", - йдеться в повідомленні.

Наразі команда "Дії" закликає тестувати нову послугу в бета-режимі.

Як податися на бета-тест:

* Перейдіть за посиланням на портал "Дія" - https://diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta;
* Заповніть коротку форму - укажіть ваші ім'я та контактні дані.

Хто може стати тестувальником:

* вам 18 або більше років;
* маєте РНОКПП (податковий номер) у "Дії";
* у застосунку є біометричний документ: паспорт або посвідка;
* ви власник авто, і свідоцтво про реєстрацію вже в "Дії".
За матеріалами: Економічна правда
 

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