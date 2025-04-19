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По всій Україні створять центри підготовки до нацспротиву
23:57 18.04.2025 |
Кабінет міністрів України у п'ятницю, 18 квітня, ухвалив постанову "Про функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву". Як зазначають в Офісі президента України (ОПУ), такі центри будуть створені у кожному регіоні.
"Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід'ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства", - наголосила заступниця голови ОПУ Ірина Верещук.
Як зауважили в ОПУ, програму підготовки в таких центрах затверджуватимуть сили територіальної оборони, їхніми керівниками та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів.
Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.
Верещук: Місцева влада має сприяти діяльності центрів
В окремому дописі у Facebook Верещук зазначила, що місцева влада має сприяти діяльності філій таких центрів в окремих районах і населених пунктах області.
При цьому керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій (ОВА).Також на ОВА покладаються обов'язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їхньої діяльності зі щоквартальним звітуванням міністерству оборони.
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