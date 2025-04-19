По всій Україні створять центри підготовки до нацспротиву

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 18 квітня, ухвалив постанову "Про функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву". Як зазначають в Офісі президента України (ОПУ), такі центри будуть створені у кожному регіоні.

"Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід'ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства", - наголосила заступниця голови ОПУ Ірина Верещук.

Як зауважили в ОПУ, програму підготовки в таких центрах затверджуватимуть сили територіальної оборони, їхніми керівниками та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів.

Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Верещук: Місцева влада має сприяти діяльності центрів

В окремому дописі у Facebook Верещук зазначила, що місцева влада має сприяти діяльності філій таких центрів в окремих районах і населених пунктах області.

При цьому керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій (ОВА).Також на ОВА покладаються обов'язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їхньої діяльності зі щоквартальним звітуванням міністерству оборони.