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АНАЛІТИКА

Українці мільйон разів скористалися послугою перенесення мобільних номерів

17:20 17.04.2025 |

Україна

 

В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability), що дозволяє змінювати оператора мобільного зв'язку без втрати номера. Про це повідомило ДП Український державний центр радіочастот УДЦР 17 квітня 2025 року.

"Сьогодні споживач має реальну свободу вибору, і це один із найпотужніших інструментів впливу на якість надання мобільного зв'язку. Українці активно користуються можливістю залишатися на зв'язку, змінюючи лише оператора, який не в змозі відповідати певним запитам", - зазначили в УДЦР.

УДЦР виступає технічним адміністратором Централізованої бази даних перенесених номерів і відповідає за облік, взаємодію між операторами та технічну надійність сервісу. Платформа щоденно обробляє тисячі запитів.

Проєкт MNP реалізовано спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Як перенести номер до іншого оператора

Користувач може зберегти свій номер, змінюючи оператора одним із двох способів:

* подати онлайн-заявку на сайті обраного оператора;
* звернутися до його фірмового магазину.

Процедура містить лише три етапи:

1. Подання заявки.
2. Укладання договору й отримання нової SIM-карти.
3. Користування новим оператором зі старим номером.

Важливо: сервіси, прив'язані до номера, - банківські картки, соціальні мережі тощо - працюватимуть без змін.

Послуга з перенесення номерів стала доступною з 2019 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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