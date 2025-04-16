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У Реєстрі збитків з'явилась Система обліку немайнової шкоди
15:44 15.04.2025 |
У Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії, з'явилась Система обліку інформації про немайнову шкоду.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин", - зазначив він.
За словами Шмигаля, система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.
Він повідомив, що у Реєстрі збитків вже відкрито дев'ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви.
"Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків", - додав прем'єр-міністр.
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