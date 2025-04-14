Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дії» запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійських прав – Федоров
09:43 14.04.2025 |
У застосунку «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення, розповів в ефірі телемарафону міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, спершу хочуть створити пілотний проєкт. А сам онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Міністр каже, що у Мінцифрі мають намір прибрати комунікацію людей із сервісними центрами МВС та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».
«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», - додав очільник Мінцифри.
Раніше стало відомо, що у Харкові відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею. Це пов'язано із загрозою російських ударів по місту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
ТОП-НОВИНИ
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
|План Келлога з «поділу» України. Про що він насправді?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|У «Дії» запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійських прав – Федоров
|ОП: Заявок на «Контракт 18-24» багато, угод - менше 500
|Раду хочуть радикально скоротити: скільки нардепів залишиться
|В Україні запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн
|Кількість українських біженців у ЄС продовжує зростати
|За десять років декомунізації перейменовано близько 1 тис. населених пунктів і 25 адмінрайонів
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla