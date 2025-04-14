У «Дії» запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійських прав – Федоров

У застосунку «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення, розповів в ефірі телемарафону міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, спершу хочуть створити пілотний проєкт. А сам онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Міністр каже, що у Мінцифрі мають намір прибрати комунікацію людей із сервісними центрами МВС та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», - додав очільник Мінцифри.

Раніше стало відомо, що у Харкові відкрили перший сервісний центр в Україні, який розташований під землею. Це пов'язано із загрозою російських ударів по місту.