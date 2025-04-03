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Держслужбовці почнуть отримувати доплати 10% за знання англійської
14:14 03.04.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив Порядок встановлення та виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою, яку почнуть нараховувати після завершення війни.
Відповідну постанову №368 від 1 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, надбавка встановлюється у розмірі 10% посадового окладу для державних службовців, які можуть підтвердити володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).
Ця постанова уряду набере чинності одночасно з частиною шостою статті 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні", тобто з дня припинення або скасування воєнного стану, та діятиме протягом чотирьох років.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про застосування англійської мови в Україні" у червні 2024 року.
Серед іншого, він передбачає, що кандидати на посади держслужби категорій "А", "Б" і "В", зобовʼязані володіти англійською мовою.
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