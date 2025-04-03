Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 08:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст
23:58 02.04.2025 |
Станом на початок квітня лави Збройних сил України поповнили понад 8 тис. добровольців, які раніше відбували покарання, повідомляє Міністерство юстиції країни.
"Це стало можливим завдяки ухваленому у травні 2024 року закону України, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення колишніх засуджених", - йдеться у повідомленні міністерства.
Відзначається, що перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року, а сьогодні ці бійці у складі легендарних штурмових бригад, зокрема 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі", 92-ої окремої штурмової бригади, 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр" та інших.
У міністерстві також заявили, що чимало з них вже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою.
"Ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів, які забезпечують організацію медичних оглядів, супровід засуджених на ВЛК та підготовку документів для суду", - додали у відомстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст
|Мільйон особистих документів українців чотири роки були доступні без захисту в інтернеті
|Нова опція в Дії: Можна отримати кошти на відбудову будинку на власній ділянці
|Умєров заявив про завершення першого етапу реформи ВЛК
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
|Викрито схему незаконного доступу до закритих судових рішень
Бізнес
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
|Китай готується до запуску літаючих таксі
|Твердотілі літій-металеві батареї розчарували дослідників
|Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
|Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C
|98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
|Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах