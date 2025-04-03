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АНАЛІТИКА

Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст

23:58 02.04.2025 |

Україна

 

Станом на початок квітня лави Збройних сил України поповнили понад 8 тис. добровольців, які раніше відбували покарання, повідомляє Міністерство юстиції країни.

"Це стало можливим завдяки ухваленому у травні 2024 року закону України, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення колишніх засуджених", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року, а сьогодні ці бійці у складі легендарних штурмових бригад, зокрема 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі", 92-ої окремої штурмової бригади, 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр" та інших.

У міністерстві також заявили, що чимало з них вже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою.

"Ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів, які забезпечують організацію медичних оглядів, супровід засуджених на ВЛК та підготовку документів для суду", - додали у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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