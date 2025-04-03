Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 08:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мільйон особистих документів українців чотири роки були доступні без захисту в інтернеті
23:06 02.04.2025 |
Протягом чотирьох років - з 2021 до квітня 2025 року - майже 1 млн особистих документів українців були доступні без захисту в одному з хмарних сховищ. Про це пише Kyiv Independent.
Масштабний витік даних містив скани паспортів, ідентифікаційні коди, водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Джерелом документів стали приватні центри сертифікації транспортних засобів, які перевіряють вживані іноземні автомобілі, що імпортуються в Україну.
Спеціаліст з кібербезпеки Джейк Діксон з Ірландії виявив цей витік ще у квітні 2022 року та повідомив українські органи влади, але жодних дій вжито не було. Тільки 1 квітня 2025 року після звернення журналіста Kyiv Independent доступ до документів на сервері закрили.
Видання вказує, що власник "хмари" вважається дуже надійним, але самі дані не були захищені навіть базовими засобами безпеки. Діксон виявив це сховище випадково за допомогою спеціального софту, що сканує вразливі конфіденційні дані.
"Якщо ці дані ще не було скомпрометовано, то це лише питання часу, перш ніж вони потраплять до рук зловмисників і будуть використані на шкоду багатьом людям. І я знаю напевно, що цілі підрозділи російської розвідки та кіберкоманд російських спецслужб полюють саме на такі вразливості", - сказав Діксон.
Жодне з відомств - CERT-UA, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку громад та територій - не взяло на себе відповідальність за цей витік даних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст
|Мільйон особистих документів українців чотири роки були доступні без захисту в інтернеті
|Нова опція в Дії: Можна отримати кошти на відбудову будинку на власній ділянці
|Умєров заявив про завершення першого етапу реформи ВЛК
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
|Викрито схему незаконного доступу до закритих судових рішень
Бізнес
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
|Китай готується до запуску літаючих таксі
|Твердотілі літій-металеві батареї розчарували дослідників
|Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
|Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C
|98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
|Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах