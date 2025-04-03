Нова опція в Дії: Можна отримати кошти на відбудову будинку на власній ділянці

У Дії з'явилася нова опція єВідновлення - можливість подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Розширили послугу для українців, які втратили житло через дії ворога. Отримуйте компенсацію за знищене житло та самостійно будуйте нову домівку на своїй землі. Відбудовуйте, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій", - написав міністр.

Отримані кошти можна використати на: розробку проєктної документації, закупівлю будівельних матеріалів та оплату будівельних робіт.

Як подати заявку?

* У Дії в розділі "Сервіси" вибрати єВідновлення.

* Вибрати опцію "Виплата на будівництво" → "Детальніше".

* Переглянути деталі, вибрати об'єкт для будівництва та підтвердити.

* Вибрати рахунок для виплати, перевірити особисті дані та надіслати заявку.

Перші 600 родин отримають кошти для відбудови на власній ділянці вже цього тижня.