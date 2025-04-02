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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Умєров заявив про завершення першого етапу реформи ВЛК
15:45 02.04.2025 |
Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій - з 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.
Умєров уточнив, що змінюється для військовозобов'язаних:
- висновки ВЛК створюються онлайн - швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;
- інформація автоматично потрапляє до реєстру «Оберіг»;
- дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку «Резерв+»;
- не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.
«Реформа ВЛК - це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами - за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони», - додав він.
У січні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії(ВЛК) для військовозобов'язаних - направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+».
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