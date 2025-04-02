Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров заявив про завершення першого етапу реформи ВЛК

15:45 02.04.2025 |

Україна

 

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій - з 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Умєров уточнив, що змінюється для військовозобов'язаних:

- висновки ВЛК створюються онлайн - швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;
- інформація автоматично потрапляє до реєстру «Оберіг»;
- дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку «Резерв+»;
- не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.

«Реформа ВЛК - це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами - за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони», - додав він.

У січні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії(ВЛК) для військовозобов'язаних - направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес