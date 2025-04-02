Умєров заявив про завершення першого етапу реформи ВЛК

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій - з 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Умєров уточнив, що змінюється для військовозобов'язаних:

- висновки ВЛК створюються онлайн - швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;

- інформація автоматично потрапляє до реєстру «Оберіг»;

- дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку «Резерв+»;

- не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.

«Реформа ВЛК - це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами - за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони», - додав він.

У січні Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії(ВЛК) для військовозобов'язаних - направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+».