Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розпочали вивільнення діапазону 700 МГц — важливий крок на шляху до 5G
17:46 01.04.2025 |
Україна розпочала звільнення діапазону 700 МГц, що є важливим кроком на шляху до 5G і цифрової інтеграції з Європейським Союзом. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.
Перший етап вивільнення діапазону 700 МГц було реалізовано у Львівській, Волинській та Рівенській областях. Там оновили обладнання, усунули спектральні перешкоди та створили технічну базу для подальших дій. Далі проведуть роботи в Закарпатській області та поступово переналаштовуватимуть частоти по всій Україні.
Іонан зазначає, що впровадження 5G надасть українцям швидший та стабільніший інтернет, нові можливості для цифрових послуг, підтримку для бізнесу, стартапів та регіонального розвитку, а також покращить зв'язок у прикордонних районах.
Разом з цим, 5G відкриє можливості для глибшої цифрової інтеграції з ЄС, адже вивільнення цього діапазону є однією з ключових умов спільного європейського ринку електронних комунікацій. Крім того, це важливий крок для зміцнення партнерства з Польщею, яка вже активно розгортає 5G, але зазнавала перешкод через раніше зайняті частоти.
"Україна рухається до ЄС не лише шляхом імплементації стандартів, а й через внесок у формування спільного цифрового простору. Ми не просто адаптуємося - ми пропонуємо рішення, які можуть бути корисними всій Європі", - написала Іонан.
Цей проєкт було реалізовано завдяки підтримці у межах програми DTA (USAID) та проєкту EU4DigitalUA, який фінансується Європейським Союзом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини
|В Україні розпочали вивільнення діапазону 700 МГц — важливий крок на шляху до 5G
|Виплату 1 млн грн у межах проєкту «Контракт 18-24» розширили для ДПСУ та Нацгвардії – Мельничук
|Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту
|Оформлення паспортів за кордоном: більше не потрібно пред’являти військово-облікові документ – МВС
|Мінекономіки попередило про втрату чинності бронювань за старими правилами з 1 квітня
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям