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В Україні розпочали вивільнення діапазону 700 МГц — важливий крок на шляху до 5G

17:46 01.04.2025 |

Україна

 

Україна розпочала звільнення діапазону 700 МГц, що є важливим кроком на шляху до 5G і цифрової інтеграції з Європейським Союзом. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Перший етап вивільнення діапазону 700 МГц було реалізовано у Львівській, Волинській та Рівенській областях. Там оновили обладнання, усунули спектральні перешкоди та створили технічну базу для подальших дій. Далі проведуть роботи в Закарпатській області та поступово переналаштовуватимуть частоти по всій Україні.

Іонан зазначає, що впровадження 5G надасть українцям швидший та стабільніший інтернет, нові можливості для цифрових послуг, підтримку для бізнесу, стартапів та регіонального розвитку, а також покращить зв'язок у прикордонних районах.

Разом з цим, 5G відкриє можливості для глибшої цифрової інтеграції з ЄС, адже вивільнення цього діапазону є однією з ключових умов спільного європейського ринку електронних комунікацій. Крім того, це важливий крок для зміцнення партнерства з Польщею, яка вже активно розгортає 5G, але зазнавала перешкод через раніше зайняті частоти.

"Україна рухається до ЄС не лише шляхом імплементації стандартів, а й через внесок у формування спільного цифрового простору. Ми не просто адаптуємося - ми пропонуємо рішення, які можуть бути корисними всій Європі", - написала Іонан.

Цей проєкт було реалізовано завдяки підтримці у межах програми DTA (USAID) та проєкту EU4DigitalUA, який фінансується Європейським Союзом.
За матеріалами: mezha.media
 

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