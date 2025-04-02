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Виплату 1 млн грн у межах проєкту «Контракт 18-24» розширили для ДПСУ та Нацгвардії – Мельничук
15:50 01.04.2025 |
Уряд розширив дію одноразової грошової винагороди за контрактом для молоді віком 18-24 років, повідомив 1 квітня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, розширено дію урядової постанови на військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Відтепер учасники бойових дій у складі цих формувань також матимуть право на одноразову грошову винагороду.
Підставами для такої виплати визначено тривалість служби в бойових умовах, а також безпосередню участь у бойових діях у районах ведення воєнних дій: на тимчасово окупованих територіях України, у «сірій зоні» між позиціями сил оборони та військ РФ, а також - на території Росії.
Окрім того, уряд уточнив порядок затвердження переліку посад для військової служби осіб віком від 18 до 25 років. Відтепер цей перелік формуватимуть Генштаб ЗСУ, головне управління Нацгвардії та адміністрація ДПСУ за погодженням із Генеральним штабом.
Також спрощено процедуру проходження медичного огляду для громадян, які бажають вступити на службу, зокрема огляду в лікаря-психіатра.
У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Згодом у Міноборони розповіли, що отримати ці кошти можуть і ті добровольці, які доєдналися до війська раніше.
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