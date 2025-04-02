Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам рух смугою громадського транспорту.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів", - пояснив він.

Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.