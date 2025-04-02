Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оформлення паспортів за кордоном: більше не потрібно пред’являти військово-облікові документ – МВС

14:00 01.04.2025 |

Україна

 

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, повідомило 1 квітня Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що уряд вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Відтепер працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку через відповідний реєстр. У разі відсутності даних їх буде внесено автоматично, після чого особу братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа - без необхідності проходити медкомісію.

Після завершення процедури українець зможе отримати замовлений документ у встановлені терміни, зазначили у відомтві.

Радіо Свобода раніше розповідало про те, що видача вже готових документів у закордонних філіях ДП «Документ» була фактично заблокована для чоловіків віком від 18 до 60 років. Під ці нововведення не потрапляли представники вразливих категорій: багатодітні батьки, люди з інвалідністю, а також представники професій, які потребують паспортів для робочих подорожей, такі як пілоти і моряки. Згодом паспорти почали видавати також чоловікам, які не підпадають під мобілізацію за віком, а саме - від 18 до 25 років.

У жовтні 2024 року ДП «Документ» відновив видачу закордонних паспортів, щоправда чоловіки почали отримувати сповіщення, що забрати паспорт можна із наданням оновлених даних у «Резерв+».

18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мали до 16 липня оновити свої дані.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0038  0,10 0,23 41,6385  0,10 0,25
EUR 44,4519  0,09 0,21 45,1873  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,07 0,17 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес