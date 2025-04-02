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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Оформлення паспортів за кордоном: більше не потрібно пред’являти військово-облікові документ – МВС
14:00 01.04.2025 |
Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, повідомило 1 квітня Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що уряд вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Відтепер працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку через відповідний реєстр. У разі відсутності даних їх буде внесено автоматично, після чого особу братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа - без необхідності проходити медкомісію.
Після завершення процедури українець зможе отримати замовлений документ у встановлені терміни, зазначили у відомтві.
Радіо Свобода раніше розповідало про те, що видача вже готових документів у закордонних філіях ДП «Документ» була фактично заблокована для чоловіків віком від 18 до 60 років. Під ці нововведення не потрапляли представники вразливих категорій: багатодітні батьки, люди з інвалідністю, а також представники професій, які потребують паспортів для робочих подорожей, такі як пілоти і моряки. Згодом паспорти почали видавати також чоловікам, які не підпадають під мобілізацію за віком, а саме - від 18 до 25 років.
У жовтні 2024 року ДП «Документ» відновив видачу закордонних паспортів, щоправда чоловіки почали отримувати сповіщення, що забрати паспорт можна із наданням оновлених даних у «Резерв+».
18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мали до 16 липня оновити свої дані.
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