Електронні петиції: Нацполіція попередила про нову схему від шахраїв

В умовах війни шахраї продовжують використовувати довіру громадян, щоб виманювати гроші, персональні дані й отримувати доступ до банківських рахунків. Кіберполіція попереджає про нову схему аферистів - фейкові лінки на петиції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгеній Дороганов розповів, що шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку "Електронних петицій".

Спочатку шахраї надсилають повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання та посилання на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Далі ділки отримують доступ до акаунтів жертв.

"Перше правило - перевіряйте URL-адресу сайту. У шахраїв вона буде містити зайві символи, помилки або домен, схожий на офіційний. Підозрілі повідомлення з незнайомих номерів чи адрес можуть бути частиною афери", - наголошують поліціянти.

Якщо вже отримали підозріле повідомлення, у поліції закликають не переходити за посиланням, не вводити особисті дані, перевіряти офіційні джерела та повідомляти про такі випадки кіберполіції.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.



