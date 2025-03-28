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АНАЛІТИКА

У «Резерві+» до кінця року планують запустити 35 типів відстрочок

23:15 28.03.2025 |

Україна

 

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" планується реалізація 35 типів відстрочок за 2025 рік.

Як передає Укрінформ, про це у телеетері заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"На черзі у нас 35 типів відстрочок. Є амбітний план, що ми за 2025 рік зможемо, скажімо так, розробити, реалізувати з технічної точки зору всі відстрочки для наших громадян. Я нагадую, що запуск таких відстрочок залежить не тільки від Міністерства оборони, від цифрової команди, але й від готовності наших партнерів", - зазначила Черногоренко.

За її словами, до кінця першого півріччя Міноборони планує запустити дві нові відстрочки для людей, які тимчасово мають непридатність до служби на основі висновку військово-лікарської комісії, а також для родин, які мають чоловіка або дружину у війську і дитину до 18 років.

"Це також у рамках нашої стратегії. Я думаю, що вже скоро будуть хороші новини по цьому напрямку. Якщо говорити про плани до кінця року, то ми реалізовуємо цю амбітну ціль - 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити і закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК, і запускаємо сервіс опитувань і навчань в "Резерв+"", - додала Черногоренко.
 

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