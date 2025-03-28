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АНАЛІТИКА

У Мінцифри розповіли про плани впровадити Реєстр реєстрів

22:55 28.03.2025 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів.

Про це заявив Директор директорату електронних реєстрів Міністерства цифрової трансформації Олександр Закусило під час форуму «Держреєстри Мін'юсту: стратегічне значення, безпека та розвиток», передає кореспондент Укрінформу.

«За нашими оцінками, зараз в Україні заявлено близько 350 публічних електронних реєстрів. Частина з них у процесі створення, а частина вже активно працює», - розповів він.

За словами посадовця, в Мінцифри наразі підраховують точну кількість реєстрів, які діють в Україні.

«Для цього є спеціальний Реєстр реєстрів, як би це не звучало. Він зараз проходить дослідну експлуатацію. Після того, як всі безпекові всі питання будуть вирішені й він отримає сертифікацію, будемо його запускати і наповнювати. Сподіваюсь, що в цьому році ми нарешті закінчимо і ви зможете побачити Реєстр реєстрів», - заявив Закусило.

Він пояснив, що Реєстр реєстрів дозволить побачити корисну інформацію для суспільства: «Це не є «вітриною даних», тобто там не буде відображатися якихось даних з реєстрів, але загальну інформацію, яка корисна суспільству можна буде подивитися».

Посадовець наголосив, що між певними реєстрами обов'язково має відбуватись обмін даними. Тому за активної участі Мінцифри ще у 2019 році було створено систему «Трембіта».

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє бізнесменам користуватися державною системою обміну даними «Трембіта».

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що «Трембіта» дозволила покращити якість даних, оптимізувати реєстри, прискорити роботу держорганів та створити корисні сервіси для громадян.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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