Київ зменшить перелік доріг, де дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год

У Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Згідно з рішенням Київради, з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Утім, після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7. Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", - сказано в повідомленні.

Відтак, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год можливе лише на чотирьох ділянках:

* Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

* просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

* просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

* вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку - від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Раніше повідомлялося, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.