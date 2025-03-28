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Київ зменшить перелік доріг, де дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год
18:01 28.03.2025 |
У Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"Згідно з рішенням Київради, з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Утім, після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7. Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", - сказано в повідомленні.
Відтак, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год можливе лише на чотирьох ділянках:
* Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
* просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
* просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
* вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку - від вул. Електриків до Гаванського мосту).
Раніше повідомлялося, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.
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