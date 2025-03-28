Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київ зменшить перелік доріг, де дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год

18:01 28.03.2025 |

Україна

 

У Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Згідно з рішенням Київради, з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Утім, після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7. Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", - сказано в повідомленні.

Відтак, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год можливе лише на чотирьох ділянках:

* Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

* просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

* просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

* вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку - від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Раніше повідомлялося, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес