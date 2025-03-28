Кабмін розширив повноваження Міноборони у сферах кібербезпеки та роботи ВЛК

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Міністерство оборони України, розширивши його повноваження.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами передбачено, що Міноборони відповідно до покладених на нього завдань:

* розробляє та затверджує галузеві профілі безпеки для Міноборони та ЗСУ, цільові профілі безпеки для інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником (розпорядником) яких є Міноборони або Збройні Сили;

* затверджує за погодженням з МОЗ порядок проведення медичного огляду призовників, військовозобов'язаних та резервістів, організовує його проведення;

* здійснює військову співпрацю з НАТО, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту від кіберзагроз.