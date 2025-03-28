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У квітні в Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних
13:37 28.03.2025 |
Із 4 квітня застраховані українці матимуть право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по непрацездатності, вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.
Відповідні зміни, передбачає закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування", ухвалений у грудні 2024 року.
"Внесені зміни до абзацу другого частини першої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якими передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом", - йдеться у повідомленні.
Ця норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.
Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими українці мають право отримати страхові виплати.
При цьому, якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати - 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.
Із шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом.
Наприкінці січня перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявляла, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.
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