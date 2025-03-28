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За порушення правил мобілізації заблокували рахунки 26 тисячам українців, – Мін'юст
23:53 27.03.2025 |
В Україні за порушення мобілізаційних правил заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян.
Про це повідомили в коментарі РБК-Україна у Міністерстві юстиції України.
Рахунки можуть заблкувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.
"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", - відповіли на запит РБК-Україна в прес-службі Міністерства юстиції.
Там додали, що оновлені цифри по кількості блокувань рахунків з'являться після 1 квітня.
Відзначимо, в Україні вже майже рік діють посилені правила мобілізації: за невчасне оновлення облікових даних або неявку в ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми вищі. Це регулюється статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Коли накладено штраф, ТЦК передає справу поліції, яка оголошує людину в розшук. У разі подальшої несплати накладених штрафів можуть застосовуватися додаткові санкції, зокрема арешт рахунків чи позбавлення водійських прав. Остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює виключно суд.
Щоб не доводити до судових справ і блокування рахунків, юристи радять не ігнорувати штрафи і сплачувати їх, а найкраще буде вирішити це питання при особистому візиті в ТЦК і СП.
Нагадаємо, в Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов'язаних, які вчасно не оновили свої дані або проігнорували повістку. Це невдовзі можна буде зробити без походу в ТЦК, використовуючи мобільний додаток Резерв+.
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