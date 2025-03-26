Кличко анонсував зміни до Генплану Києва з урахуванням викликів війни

Міський голова києва Віталій Кличко підписав з головою київської міської організації Національної спілки архітекторів України та головним архітектором столиці проєкт завдання на розроблення містобудівної документації "Внесення змін до Генерального плану міста Києва".

Як додав мер столиці, його вже схвалила робоча група з експертів, фахівців та представників органів влади.

Він додав, що Київ потребує нового просторового бачення - з урахуванням викликів та ризиків, спричинених війною. За словами Кличка, оновлений Генплан має стати основою інтегрованого підходу до міського планування.

"Зокрема, зважаючи на фактори оборонної спроможності, інфраструктури укриттів, забезпечення транспортної та енергетичної стійкості, формування інклюзивного міського простору. Внесення змін до Генплану дозволить врахувати й наслідки міграційних змін, потребу в житловому фонді та інтеграції нових функціональних зон", - пояснив він.

Наступним етапом стане визначення виконавця робіт, з яким розпочнеться процес розроблення документації, і залученням професійної спільноти, міжнародних експертів та громадськості.

Як повідомлялося, начальник КМВА Тимур Ткаченко доручив посилити боротьбу з порушенням правил паркування у житловій забудові та розробити план облаштування антипаркувальної інфраструктури у дворах будинків.