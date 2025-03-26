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Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у «Дія»
16:24 26.03.2025 |
У "Дія" з'явився витяг про пошкоджене чи зруйноване житло, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінрозвитку).
"Отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна відтепер можна самостійно через застосунок "Дія". Раніше для цього було необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінрозвитку у Facebook у середу.
Витяг є верифікованим джерелом інформації про житло, яке постраждало через бойові дії, вказали у міністерстві.
Наразі можна отримати два варіанти витягів: про пошкоджений чи знищений об'єкт, який знаходиться у власності; про заяву на отримання виплати в межах програми "єВідновлення". У витягу вказується інформація про ступінь пошкодження об'єкта та опис робіт необхідних для його відновлення.
Документ можна використовувати під час оформлення пільг для сплати комунальних платежів, страхових послуг і соціальних виплат. Інший випадок - подача на програми підтримки від благодійних фондів чи бізнесу, які надають додаткову допомогу постраждалому населенню. Також витяг може знадобитись для припинення права власності на знищене житло під час реалізації житлового сертифіката, ідеться у повідомленні.
Готовий витяг зберігає свою актуальність протягом 24 годин
Сервіс "єВідновлення" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна були створені Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за сприяння USAID і UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
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