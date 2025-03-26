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АНАЛІТИКА

Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян

14:19 26.03.2025 |

Україна, Новини IT

 

Google запускає безкоштовну нову програму "Академія ШІ для освітян", повідомляється на сторінці "Офіційний блог-Google Україна".

"Google запускає нову програму "Академія ШІ для освітян", щоб допомогти освітянам ефективно використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй щоденній роботі", - зазначається в повідомлені.

Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У проєкті розроблена комплексна програма, що охоплює всі аспекти використання ШІ в освіті: базові поняття до практичного застосування та етичних питань, з фокусом на український освітній контекст.

Програма охоплює три напрямки: дошкільна освіта, загальна середня освіта та фахова передвища та вища освіта.

Шеститижневий онлайн-курс "Академія ШІ для освітян" розпочнеться 7 квітня о 18:00. Зареєструватися можна на сторінці програми.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Google
 

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