Wizz Air готовий запустити 100 маршрутів з України через півроку після відкриття неба

Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відкриття 100 маршрутів в перші шість місяців після відкриття українського неба, що дозволить перевозити 5 млн пасажирів в рік, повідомив гендиректор Wizz Air Йозеф Вараді.

"Як тільки Україна буде готова, ми будемо готові відновити (польоти - ІФ-У). Ми не тільки розглядаємо можливість літати в Україну, але й збираємося літати з України, організувавши там наші базові операції. В нас великі плани щодо України... Ми розробили план створення мережі з близько 100 маршрутів протягом перших 6 місяців, що створить пропускну спроможність у 5 млн місць на рік. І коли ви (Україна - ІФ-У) будете готові, ми будемо готові", - заявив Вараді на організованій аналітичним центром "We Build Ukraine" конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

Він також розповів, що представники Wizz Air кілька разів були в Україні і вели перемовини з зацікавленими сторонами, зокрема, з українськими аеропортами.

"Ми дуже близькі до того, щоб укласти комерційні угоди з кожним з них (аеропортів - ІФ-У). Я думаю, що ми дійсно готові до роботи", - зазначив Вараді.

Раніше повідомлялось, що керівництво міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.