Міністерство освіти і науки України надало приватній установі "Університет "Київська школа економіки" (KSE), Національній академії наук України (НАНУ), державній установі "Школа супергероїв" і Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Міносвіти з 14 лютого по 7 березня 2025 року, такий статус також надано: Національному центру "Мала академія наук України", державному підприємству "Інформаційно-іміджевий центр", державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти", держпідприємству "Інфоресурс", Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Державному космічному агентству України та регіональним центрам оцінювання якості освіти.

Також, критично важливими в особливий період визначено ще два десятким університетів, серед яких: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний університет "Запорізька політехніка", Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний університет фізичного виховання і спорту, Заклад вищої освіти "Український католицький університет", Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Серед іншого статус також надано: держустанові "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти", держпідприємству "Український державний центр міжнародної освіти", Державній науково-технічній бібліотеці України, державній науковій установі "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника і Природному заповіднику "Розточчя".

Крім того, статус надано понад 40 установам і інститутам НАНУ і галузевих академій наук.

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Раніше Міносвіти надало статус критично важливих: Нацфонду досліджень, Фонду президента з підтримки освіти, Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, жержавній науковій установі "Інститут освітньої аналітики", підприємству "Керуюча компанія зі створення Президентського університету", державній установі "Український інститут розвитку освіти", держустанові "Національний антарктичний науковий центр", благодійній організації "Благодійний фонд "Можемо разом", Національному дендрологічному парку "Софіївка" і п'яти десяткам університетів.