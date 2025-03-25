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АНАЛІТИКА

Петиція про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках в Києві набрала необхідні голоси

10:00 25.03.2025 |

Україна

 

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. Голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 27 січня і станом на 24 березня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Чому це важливо: в багатьох містах України приватні перевізники вже запровадили безготівкову оплату проїзду на своїх маршрутах; в маршрутках зможуть приймати до сплати банківські картки, а також проїзні документи та картки сервісу "Київ Цифровий"; більше грошей в бюджет столиці", - йдеться в тексті петиції.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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