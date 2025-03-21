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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив положення про спецсистему телерадіомовлення: будуть глушити ворожі голоси

17:03 21.03.2025 |

Україна

 

Кабінет міністрів на засіданні затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення, яка призначена для блокування ворожої пропаганди. Рішення ухвалено 21 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення визначає основні завдання, механізм функціонування та порядок використання системи спеціального телерадіомовлення.

Система спеціального телерадіомовлення призначена для блокування сигналів наземного телевізійного мовлення та радіомовлення в FM-діапазоні радіочастот, що поширюється з території Росії, Білорусі та Придністров'я, а також з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або з тимчасово окупованих РФ територій.

Система спеціального телерадіомовлення запрацювала в Україні з 2024 року. Вона має перешкоджати антиукраїнському мовленню в 13 регіонах України. Йдеться про території Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

У січні 2025 року в Держспецзв'язку на запит Інституту масової інформації повідомили, що "всі заходи щодо розгортання системи виконані в повному обсязі".

5 березня 2024 року у Держспецзв'язку заявляли, що на протидію російській пропаганді уряд виділив 152 млн грн. Ще 16,1 млн грн для спеціального телерадіомовлення, щоб блокувати російську пропаганду в Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, Кабмін виділив 18 липня.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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