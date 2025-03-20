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Нацполіція викрила мережу продажу БАДів з канабісом: вилучено продукцію на 20 млн грн
23:19 20.03.2025 |
У результаті розслідування, проведеного за участі кількох правоохоронних відомств, вилучено продукцію на суму понад 20 мільйонів гривень.
Інформацію про злочинну схему поліціянти отримали після серії обшуків на території п'яти областей України, де були виявлені понад 11 000 одиниць продукції, що містила канабідіол. Продаж БАДів здійснювався через онлайн-магазини й торгові точки, що забезпечували широке поширення наркопродукції по всій Україні. Прибуток від незаконного бізнесу становив понад 100 мільйонів гривень.
Біологічно активні добавки (БАДи) - це продукти, що містять натуральні або синтетичні компоненти, що можуть покращувати стан здоров'я або доповнювати раціон. Вони не є ліками, але часто використовуються для підтримки та зміцнення імунної системи, поліпшення функцій органів чи зниження ризику розвитку захворювань.
За результатами проведених слідчих дій, вилучено не лише самі добавки, а й обладнання для їх виробництва, мобільні телефони, банківські картки й інші речові докази. Підозрюваному, 65-річному організатору, загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Операція проводилась у співпраці з правоохоронними органами п'яти областей: Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та інших, де правоохоронці провели близько 90 обшуків. Це включало перевірки місць реалізації продукції, житла підозрюваних, а також транспортних засобів, що використовувалися для логістики наркопродукції.
Триває розслідування щодо інших учасників злочинної групи.
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