В «Дії» з'явились ще шість категорій заяв

Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу подати через "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.

Про це повідомила пресслужба порталу.

Зазначається, що заяви можуть подати ті, хто пережив одні з найтяжчих і найтравматичніших порушень з боку держави-агресора:

* А2.3 Серйозні тілесні ушкодження;

* А2.4 Сексуальне насильство;

* ⁠А2.5 Катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

* А2.6 Позбавлення волі;

* A2.7 Примусова праця або служба.

Спочатку потрібно пройти опитування, щоб визначити, яких саме категорій (A2.3-A2.7) стосуватиметься заява. Для заповнення заяви потрібно:

* Ваші свідчення або інших людей про те, що сталося (якщо такі є);

* Медичні документи, які підтверджують отримані серйозні травми: довідки, записи лікарів, звіти тощо;

* Документи про витрати на лікування та реабілітацію, що покажуть, скільки коштів витрачено на медичну допомогу;

* Документ, що підтверджує вашу професію (якщо ви військовий, медик, працівник критичної інфраструктури тощо).

Також ті, кому довелось з 24 лютого 2022 року залишити свій дім і переїхати в інше місце в Україні або досі не можуть повернутися додому, мають право подати заявку до Реєстру збитків у категорії А1.1 Вимушене внутрішнє переміщення.

Заяви приймають від усіх внутрішніх переселенців, незалежно від того, чи маєте ви офіційний статус ВПО, були зняті з обліку або ніколи його не отримували. Батьки також мають змогу подати заяву за неповнолітніх дітей.

Щоб подати заяву до Реєстру потрібно мати:

* документ про статус ВПО (якщо є);

* будь-які додаткові підтвердження вимушеного переїзду (за бажанням): договір оренди житла, бронювання готелю, квитанції за комунальні послуги тощо;

* документ про вашу професію (якщо належите до певної категорії: військовий, медик, працівник критичної інфраструктури): службове посвідчення, трудовий договір, наказ тощо.