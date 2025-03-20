Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials

2500 українців зможуть безплатно пройти курс Google AI Essentials на платформі Coursera. Учасники отримають знання про штучний інтелект і зможуть пройти сертифікацію від Coursera.

На сьогодні штучний інтелект - це не просто модна технологія, а інструмент, який активно змінює ринок праці. В Україні 73% людей змушені були змінити свою професію через війну або економічні зміни. Попри побоювання щодо скорочення робочих місць, ШІ відкриває нові можливості для кар'єрного зростання та розвитку бізнесу. Google прагне допомогти українцям адаптуватися до нових умов та використовувати штучний інтелект на свою користь.

Курс AI Essentials підходить як для тих, хто тільки починає знайомство зі штучним інтелектом, так і для фахівців, які хочуть розширити свої знання та навчитися використовувати ШІ у своїй роботі. Програма курсу пояснює основні принципи роботи ШІ, навчає ефективно формулювати запити та застосовувати штучний інтелект для автоматизації завдань.

Що отримають учасники?

* Безплатний доступ до курсу AI Essentials українською мовою на Coursera.

* Сертифікат від Coursera після успішного завершення навчання.

* Практичні навички, зокрема роботу зі штучним інтелектом, створення запитів і автоматизацію завдань.

* Додаткові матеріали, включно з вебінарами експертів, які розкажуть, як використовувати ШІ у роботі та повсякденному житті.

Навчання триватиме до 10 годин і проходитиме в онлайн-форматі - учасники зможуть навчатися у будь-який час і у власному темпі.

Як взяти участь?

Реєстрація на першу хвилю навчання відкрита з 18 березня і триватиме два тижні. У цій хвилі курс зможуть пройти 2500 учасників. Щоб взяти участь в навчанні, необхідно перейти на сайт програми та обрати одну з організацій-партнерів: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки або ГО «Дівчата».

Надалі треба заповнити реєстраційну форму на сайті обраної організації. На цьому етапі реєстрація безпосередньо на Coursera не потрібна. Після цього слід дочекатися на підтвердження та інструкції від організації або Coursera.

Пріоритетний доступ до курсу матимуть ветерани, військовослужбовці та їхні родини, а також жінки.

У межах ініціативи відбудуться вебінари про використання ШІ у повсякденному житті та професійному розвитку. Вже 25 березня о 18:00 можна буде приєднатися до вступного вебінару про можливості штучного інтелекту.