В Україну прагнуть повернутись лише 25% громадян, які виїхали за кордон - Офіс омбудсмена

На постійне місце проживання до України прагнуть повернутись лише 25% громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну війну з Росією.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації дослідження Офісу омбудсмена "Вимушене переміщення за кордон", передає Укрінформ.

"Станом на кінець минулого року, з 24 лютого в державах Європи зареєстровано понад 6,3 мільйона українських громадян. За даними верховного комісара ООН у справах біженців, через збройну агресію РФ проти України виїхати з країни у пошуках тимчасового міжнародного захисту були вимушені 6,8 мільйона наших громадян", - заявив Лубінець.

Згідно з дослідженням, 25% українських біженців планують повернутись додому, а 16% опитаних планують жити на дві країни: і в Україні, і в іншій країні.

Водночас 38% громадян адаптувалися у країнах перебування. Вони знайшли роботу, освіту і тимчасово не розглядають можливість повернення.

"Ще 21% залишаються у стані невизначеності через нестабільну ситуацію як в Україні, так і в країнах, де вони нині перебувають", - додав Лубінець.

Він наголосив, що близько 87% опитаних зазначили, що мають тимчасовий захист у країнах ЄС й користуються наданими можливостями країни перебування.

"6% зазначили, що мають статус біженця, 4% - мають посвідку про тимчасове проживання", - додав омбудсмен.

Польовий етап дослідження відбувся з 30 жовтня до 10 грудня 2024 року. Участь в опитуванні взяли 4 141 громадянин від 18 до 88 років, які на момент опитування перебували в 43 країнах. Участь у опитуванні взяли громадяни України, які виїхали за кордон у 2022, 2023 та 2024 роках. Збір даних відбувався онлайн за допомогою форми для опитування Google Forms, створеного у співпраці з Офісом омбудсмена.